Wielkie zwycięstwo Amerykanki, a potem gorzkie słowa. "Było wiele łez"

I choć zawodniczka powoli przymierza się do tego, aby odstawić rakietę tenisową na bok, w ostatnich dniach miała powody do zadowolenia. Amerykanka bardzo dobrze radziła sobie w turnieju w Miami. Dziennikarze zagadnęli sportsmenkę, czy po dobrych występach nie myśli o tym, żeby jednak nie rezygnować z tenisa.

" To bardzo osobista sytuacja i mój personalny wybór. Chodzi o coś więcej niż tylko tenis i moją karierę. Lubię swoją pracę. Świetnie się bawię. Uwielbiam tu przyjeżdżać i rywalizować, ale to naprawdę ważna decyzja życiowa i powinno to być całkiem zrozumiałe "- mówiła Collins po wygranej w ćwierćfinale z rozstawioną z Francuzką Caroline Garcią 6:3, 6:2.

Amerykanka triumfuje w Miami. Po wszystkim zdecydowała się na szczere wyznanie

Mimo trudności Collins wzięła udział w imprezach organizowanych w jej kraju. "Miałam kilka dni, nie przesadzając, dosłownie nie mogłam chodzić. Mój chłopak musiał mi bardzo pomóc. To było okropne. Było wiele łez, o mój Boże, grałam we wszystkich tych turniejach, tak ciężko na to pracowałem, a teraz jesteśmy w Indian Wells i Miami i to się dzieje" - oznajmiła tenisistka.