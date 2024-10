Wielkie zmiany w kobiecym tenisie, to już pewne. Co oznacza dla Polek?

W przyszłym roku dojdzie do poważnych zmian w kobiecym tenisie, przez które finał Pucharu Billie Jean King będzie rozgrywany w ośmiozespołowym formacie, zamiast 12 drużyn narodowych, jak jest do tej pory, podała Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF). W ten sposób dojdzie do ujednolicenia systemu rywalizacji tych rozgrywek i Puchar Davisa, bowiem te u mężczyzn już w ostatnich dwóch sezonach przeszły stosowną metamorfozę.