Kibice oburzeni decyzją organizatorów Indian Wells. Poszło o komentatorów

W sieci aż huczy po zatrudnieniu Isnera i Vandeweghe. Fani wytknęli im kontrowersyjne poglądy

Notowana najwyżej w karierze na 9. miejscu w rankingu WTA Amerykanka w dorobku ma triumf w grze podwójnej w US Open z 2018 roku, a także juniorskim US Open z 2008 roku. Decyzja o zatrudnieniu emerytowanych tenisistów mocno nie spodobała się części internetowej społeczności. Platformę "X" zalała fala negatywnych komentarzy.

"Co za fatalna wiadomość. To zły dzień dla tenisa. Obydwoje są złymi komentatorami". "Staracie się zniszczyć to, co zostało z tego sportu, prawda?" - trudno zliczyć komentarze o podobnym przekazie.