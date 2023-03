Wielkie wyróżnienie dla Magdy Linette w Miami. Stadium już czeka

Magda Linette wraca do wysokiej dyspozycji po kiepskim lutym i pierwszej połowie marca. W Miami pokonała już dwie rywalki, a jej triumf nad Białorusinką Wiktorią Azarenką był wyjątkowo spektakularny. Polce zupełnie nie wyszedł początek trzeciego seta, a jednak zdołała odwrócić losy meczu i pokonała byłą liderkę rankingu WTA 7-6, 2-6, 6-4. W nagrodę zagra o ćwierćfinał, a tu poprzeczka idzie jeszcze wyżej. Rywalką poznanianki będzie bowiem Jessica Pegula, czyli zawodniczka, która marzy o tym, by być najlepszą na świecie. I ma ku temu predyspozycje.

Magda Linette zagra w idealnej porze dla polskich kibiców. I w idealnym miejscu dla siebie

Pegula to faworytka gospodarzy, obecnie trzecia zawodniczka rankingu WTA. Bez względu na końcowe rozstrzygnięcia w Miami Open, utrzyma tę pozycję: żadna z rywalek jej nie wyprzedzi, nie ma też szans na doścignięcie drugiej Aryny Sabalenki. Polka z kolei walczy o utrzymanie się w czołowej dwudziestce rankingu, ale aby podnieść się w nim choć o jedną pozycję i wskoczyć na rekordowe 18. miejsce, musiałaby wygrać co najmniej dwa mecze. A to pierwsze właśnie z Pegulą. Ich starcie odbędzie się jako drugie w kolejności na Stadium - głównym korcie w kompleksie w Miami. O godz. 18 polskiego czasu zacznie się mecz Stefanosa Tsitsipasa z chilijskim kwalifikantem Cristianem Garinem, a po jego zakończeniu do boju ruszą Polka i Awerykanka. Stanie się to zapewne ok. godz. 19.30, może ciut później.