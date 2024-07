Wielkie wyróżnienie dla Agnieszki Radwańskiej. Potraktowali ją jak Igę Świątek

Agnieszka Radwańska na trawiastych obiektach Wimbledonu osiągnęła to, czego nie udało się dotąd w profesjonalnej rywalizacji wywalczyć Idze Świątek - zagrała w meczu o tytuł. A to rzadkość, bo 23-letnia tenisistka z Raszyna jeden po drugim bije kolejne rekordy starszej rodaczki. I właściwie dotyczą one wszystkiego: tytułów, zarobków, pozycji na świecie.

Krakowianka zaś w 2012 roku dotarła do finału i 7 lipca stanęła na korcie centralnym przeciwko Serenie Williams . Amerykanka mknęła po swój piąty singlowy tytuł w Londynie, trochę męczyła się w trzeciej czy czwartej rundzie, ale już w decydujących spotkaniach pokazywała całą swoją moc. A przecież łączyła to z grą podwójną, bo w niej - razem z siostrą Venus - też wywalczyła tytuł.

Jeden mecz Igi Świątek na korcie centralnym w 2024 roku. Kolejnego nie doczekała

Iga Świątek też rywalizowała na tym obiekcie, ale to w sumie nie powinno dziwić. Od ponad dwóch lat jest światową jedynką, a to obiekt przeznaczony do goszczenia tych największych gwiazd i właściwie nie zdarza się, by liderka czy lider rankingu grał poza nim czy również krytym kortem numer 1. Na tym największym obiekcie Polka w tym roku pokonała Petrę Martić, na "jedynce" wygrała z Sofią Kenin, a później uległa Julii Putincewej.