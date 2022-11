Wielkie wsparcie dzięki Idze Świątek. Piękne słowa koleżanki z reprezentacji

"Cieszę się, że ludzie doceniają nasze wyniki i tak to odczuwam"

Jak się okazuje, dominacja Igi miała też duży wpływ na to, jak w światowym tourze postrzegana jest choćby Magda Linette, czyli druga polska rakieta. Ona też w tym roku poprawiła się, bo pierwszy start w Adelajdzie notowała jako 55. zawodniczka WTA, a dziś jest 49. Poznanianka zakończyła już swoje występy i na kilka dni wróciła do kraju. Już w piątek rusza jednak z powrotem do Stanów Zjednoczonych - na Florydzie zacznie przygotowania do kolejnego sezonu. Ten wystartuje dla niej 29 grudnia w turnieju United Cup w Brisbane.