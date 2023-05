Wielkie szczęście Magdaleny Fręch. Lepiej trafić nie mogła

Włoszka stanie na drodze Magdaleny Fręch. Na triumfatorkę już czeka Madison Keys

Po zakończeniu wszystkich dwunastu spotkań drugiej rundy eliminacji doszło do losowania miejsc, do których triumfatorki trafiły w turnieju głównym. Fręch mogła więc zmierzyć się m.in. z Paulą Badosą, Camilą Giorgi, Karoliną Muchovą, Warwarą Graczową, ale też w jednym przypadku trafić na inną kwalifikantkę, co niekoniecznie byłoby najlepszym rozwiązaniem. Gdyby wygrała, znów zmierzyłaby się z Pegulą.

Łodzianka miała jednak ponownie szczęście - los rzucił ją do pary z 20-letnią Włoszką Matilde Paoletti, która w rankingu WTA jest blisko trzysetnego miejsca, w w Rzymie wystąpi wyłącznie dzięki dzikiej karcie. Mało tego, jeśli Polka wygra ten pojedynek, to w drugiej rundzie zmierzy się z Madison Keys. Amerykanka, 21. w rankingu WTA, to oczywiście gwiazda i faworytka, ale jednak znacznie lepiej spisuje się na kortach twardych. No i jest nieprzewidywalna - gdy jej nie idzie, potrafi psuć piłkę za piłką. W tym roku zrezygnowała z rywalizacji w Madrycie, na cegle grała jedynie w Charleston, gdzie pokonała Magdę Linettę. Odpadła jednak w ćwierćfinale, przegrała z Darią Kasatkiną. Rok temu w Rzymie odpadła już po pierwszym pojedynku.