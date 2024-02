I naprawdę był sporym wydarzeniem, choć nie było to starcie na poziomie, jakiego oczekiwano. Zawodniczka, która w ubiegłym roku dotarła do finału Wimbledonu, pokonując po drodze Jelenę Rybakinę i Arynę Sabalenkę, była cieniem samej siebie w starciu z 16-letnią Mirrą Andriejewą. Zanosiło się na wielki hit, a otrzymaliśmy bardzo jednostronne spotkanie. Rosjanka wygrała 6:0, 6:2 i odprawiła tunezyjską gwiazdę z kwitkiem.

"To żadna tajemnica"

W rozmowie z "The National News" Jabeur przyznała, że wcześniej swój kalendarz ustalała w sposób nieco szalony. Grała dużo, chciała się sprawdzać, co jednak nie zawsze przynosiło oczekiwane skutki. Teraz sporo się zmieniło i tenisistka ma nadzieję, że da to oczekiwane rezultaty.

Teraz bardziej słucham swojego ciała i to bardzo mi pomaga. Potrzebuję więcej meczów, aby być gotowym do gry na wyższym poziomie. Muszę tylko uzbroić się w cierpliwość, aby osiągnąć swoją dyspozycję. Nie grałam w żadnych turniejach przed Australian Open, ponieważ ostatni rok był bardzo długi i myślę, że nie wytrzymałabym całego sezonu, gdybym zagrała w zbyt wielu imprezach, więc wolałam odpocząć

"Nadal moim celem jest Wielki Szlem. To już nie tajemnica! Myślę, że każdy to wie" - spuentowała Tunezyjka

Do czterech razy sztuka?

Ons Jabeur to zawodniczka, która w świecie tenisa uchodzi za jedną z najbardziej zdeterminowanych zawodniczek w całym tourze. Tunezyjka już wcześniej była bardzo blisko spełnienia swojego marzenia o wygraniu Wielkiego Szlema. Dwa razy grała w finale Wimbledonu, w 2022 roku dotarła też do finału US Open. Wszystkie te trzy spotkania jednak przegrała, co było dla niej bardzo bolesnym ciosem, o czym zresztą sama mówiła.