Wielkie pieniądze mogą przejść Polce koło nosa. Pech Magdy Linette

Magda Linette mogła wylosować znacznie lepiej. Z Czeszką jeszcze w tourze nie wygrała

To zaś okazja dla zawodniczek, które "nie łapią" się na WTA Finals, by w samej końcówce sezonu powalczyć jeszcze o spore pieniądze i punkty do rankingu. W tym i dla Magdy Linette, która rok 2023 zaczęła imponująco - od półfinału Australian Open. Poznanianka do samego końca drżała jednak o to, czy znajdzie się wśród uczestniczek.