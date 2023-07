Wielkie nazwisko na WTA w Warszawie. Będzie rewanż za finał Rolanda Garrosa?

To, co do tej pory pojawiało się w sferze plotek i domysłów, właśnie zostało oficjalnie potwierdzone. Na turnieju WTA 250 BNP Paribas Warsaw Open wystąpi Karolina Muchova. Miesiąc temu Czeszka walczyła z Igą Świątek w finale French Open. Przegrała 1:2, ale postawiła liderce światowego rankingu trudne warunki. Czy nad Wisłą obie panie również powalczą o końcowy triumf? Turniej na kortach Legii potrwa od 24 do 30 lipca.