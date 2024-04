Wielkie kontrowersje wokół WTA Finals. Rosjanka dostała zapewnienie. Nie będzie kar

Kasatkina w 2022 roku dokonała "coming out-u". Przyznała się do związku ze srebrną medalistką igrzysk olimpijskich w łyżwiarstwie figurowym Natalią Zabijako. Zrobiła to mimo że w Rosji prawo zabrania nawet jakiejkolwiek dyskusji o związkach LGBT.

Kontrowersyjna Rosjanka z zapewnieniem od Saudyjczyków. Nie będzie kar

"Jeśli zakwalifikuję się, oznacza to, że jestem w czołowej ósemce świata - to dla mnie wspaniała wiadomość... Widzimy, że Saudyjczycy są teraz bardzo zaangażowani w ten sport, chcą go rozwijać. I dopóki daje to szansę tamtejszym ludziom, małym dzieciom i kobietom, aby rzeczywiście zobaczyli ten sport - aby mogli go oglądać, grać, brać w tym udział, myślę, że to wspaniałe" - powiedziała Kasatkina, zdecydowanie zmieniając front.