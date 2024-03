Wielkie emocje w meczu Polki w Miami Open. Zadecydował super tie-break

Chinki już w pierwszym gemie po stronie returnu doprowadziły do dwóch break pointów, ale nie wyszły na prowadzenie, a wręcz przeciwnie - pozwoliły się przełamać na 2:0. Kolejne trzy gemy nie przyniosły ze sobą żadnej większej historii. Gdy na tablicy wyników widniało 4:1, Wang i Zheng ponownie straciły podanie. Za chwilę Saville stanęła przed szansą "wyserwowania" seta, ale zamiast tego doszło do odrobienia części strat. Przy stanie 5:3 serwowała Fręch, ale także miała słabszą chwilę. Mając wynik 15:30 posłała piłkę bekhendem na aut, co przyniosło dwa break pointy na odłamanie.

Drugi set zaczął się dość podobnie, od 2:0 dla Fręch i Saville, ale później sprawy się skomplikowały. Polka podtrzymywała serwis, ale Australijka aż trzykrotnie go traciła - kolejno na 2:1, 3:4 i 5:6. Dwunasty gem także padł łupem Chinek, co oznaczało, że o awansie rozstrzygnie super tie-break, grany do co najmniej 10 punktów przy zachowaniu dwóch przewagi.