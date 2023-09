Wielkie emocje w meczu Magdy Linette. Polka nie zagra o finał US Open

Magda Linette z turniejem singlowym tegorocznego US Open pożegnała się bardzo szybko. Już w drugiej rundzie Polkę pokonała Brytyjka Jennifer Brady. Linette miała przed sobą jeszcze jednak walkę w deblu, gdzie występowała z Amerykanką Bernardą Perą. Para dotarła aż do ćwierćfinału, gdzie na drodze Polki ponownie stanęła Brady. Tym razem Brytyjkę wspierała Luisa Stefani. To właśnie para brytyjsko-brazylijska awansowała do finału po zwycięstwie 7(1):6, 3:6, 6:3.