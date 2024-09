WTA Seul: Beatriz Haddad Maia z tytułem

Z kolei dla Brazylijki to czwarty singlowy triumf w imprezie WTA w życiu (poprzednio Nottingham i Birmingham 2022 oraz WTA Elite Trophy 2023, czyli słabszy odpowiednik WTA Finals), a pierwszy w tym sezonie. 28-latka urodzona w Sao Paulo może liczyć na znaczny skok w światowym rankingu - w poniedziałek awansuje z 17. na 12. lokatę. Otrzymała 500 punktów do zestawienia oraz nagrodę finansową w wysokości 142 tysięcy dolarów.