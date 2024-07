Wielki zwrot akcji na koniec, mamy "polski" akcent w finale Wimbledonu. Co za batalia

Drabinka po losowaniu kobiecego Wimbledonu wskazywała, że według rozstawienia w finale londyńskich zmagań powinniśmy zobaczyć Coco Gauff i Arynę Sabalenkę. Pierwsza z nich pożegnała się jednak z rywalizacją na etapie czwartej rundy , a druga ostatecznie nie przystąpiła do walki ze względu na kontuzję. Dzięki temu dostaliśmy niespodziewane rozstrzygnięcia i pierwszą parę półfinalistek utworzyły Donna Vekić i Jasmine Paolini.

Chorwatka wyeliminowała w poprzedniej rundzie rewelację turnieju - Lulu Sun. Reprezentantka Nowej Zelandii wygrała pierwszego seta, ale Vekić lepiej wytrzymała trudy całego pojedynku i dzięki temu awansowała do swojego pierwszego wielkoszlemowego półfinału w karierze. Dla Paolini to już drugi taki wyczyn, gdyż swój premierowy występ zgarnęła przed kilkoma tygodniami podczas Roland Garros. W drodze do najlepszej "4" Wimbledonu pokonała w świetnym stylu Emmę Navarro - pogromczynię Coco Gauff.