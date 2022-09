Wielki wynik Polaka w turnieju wielkoszlemowym

Polak i reprezentant Monako w pierwszym secie byli nie do zatrzymania. W drugim i czwartym gemie przełamali podanie rywali i prowadzili 4:0. Ostatecznie w siódmym gemie, wygranym bez straty punktu, Nys i Zieliński za pierwszą piłką setową zakończyli partię (6:1), która trwał zaledwie 20 minut.

Drugi set był już zdecydowanie bardziej wyrównany. Co prawda w pierwszym gemie Behar i Escobar obronili dwa break pointy, a w ósmym Nys i Zieliński aż trzy, ale serwujący wygrywali własne podania.

Wreszcie w dziewiątym gemie Monakijczyk i Polak prowadzili już 40:0, jednak dopiero za trzecią okazję przełamali rywali.

Nys i ZIeliński serwowali więc, aby wygrać i ta sztuka im się udała za drugą piłką meczową (6:4).

Rywalami Nysa i Zielińskiego w ćwierćfinale będą albo Amerykanin Rajeev Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury (1.), albo Włosi Simone Bolelli i Fabio Fognini (15.).

Dla Zielińskiego to największy sukces w karierze. Do tej pory Polak doszedł tylko do trzeciej rundy imprezy wielkoszlemowej w grze podwójnej.

Zieliński w karierze wygrał jeden turniej deblowy w cyklu ATP. We wrześniu 2021 roku, w parze z Hubertem Hurkaczem, pokonali Nysa i Francuza Arthura Rinderknecha podczas turnieju w Metzu.

III runda gry podwójnej mężczyzn w US Open:

Hugo Nys/Jan Zieliński (Monako, Polska) - Ariel Behar/Gonzalo Escobar (Urugwaj, Kolumbia) 6:1, 6:4