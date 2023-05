Kolejne zwycięstwa Aryny Sabalenki odbijają się szerokim echem w świecie tenisa. Białorusinka wskoczyła na wysoki poziom, co ma swoje przełożenie na statystyki. W poniedziałek wygrała w czwartej rundzie Madrid Open z 16-letnią pogromczynią Magdy Linette, Mirrą Andriejewą. Wygrana dała jej awans do ćwierćfinału. Znalazła się przynajmniej na tym etapie w każdym z pierwszych siedmiu rozegranych w sezonie turniejów. Ostatnie zawodniczki, które tego dokonały to Agnieszka Radwańska, Maria Szarapowa i Wiktoria Azarenka. Miało to miejsce w... 2012 roku.