Wielki wybuch i nagła ewakuacja z kortu. Turniej przerwany. Musieli schować się w budynkach

Jakub Rzeźnicki

Działania wojenne na Bliskim Wschodzie coraz mocniej paraliżują normalne funkcjonowanie państw takich jak Katar, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Iran w odwecie za ataki ze strony Izraela i USA wycelował rakiety również w kraje w teorii niezaangażowane w konflikt zbrojny. W efekcie jednego z silnych wybuchów przerwany został turniej ATP Fujairah Challenger. Zarządzono ewakuację z kortu, a tenisiści mieli pełne prawo obawiać się o własne zdrowie i życie.

article cover
Tenisiści z powodu zagrożenia zdrowia i życia porzucili kort w trakcie Fujairah Challengerx.com/edgeAIappmateriały prasowe

Działania wojenne na Bliskim Wschodzie nabierają na sile po tym, jak Iran postanowił wymierzyć rakiety w katarski Dubaj, czy tereny należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To odwet za skordynowany atak ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Konflikt na linii Izrael i uSA - Iran się zaognia. Kolejne kraje zaatakowane

Jak donoszą media, celem Iranu była amerykańska infrastruktura wojskowa na terytorium ZEA, a państwo zostało wykorzystane "jako pole bitwy w wojnie między Teheranem a Waszyngtonem". Cierpią na tym przede wszystkim cywile, wśród których znajdują się też sportowcy.

Polka reaguje ws. wojny w Iranie, planowała wyprowadzkę do Dubaju. "Przeinaczone, bagatelizowane"

Działania wojenne sparaliżowały ruch lotniczy, w związku z czym wielu tenisistów na czele z Daniiłem Miedwiediewem, Tallonem Griekspoorem, czy Andriejem Rublowem "utknęło" w Zjedoczonych Emiratach Arabskich. Trwa wyścig z czasem, aby udało im się przemieścić do Stanów Zjednoczonych i wziąć udział w Indian Wells.

Tenisiści ewakuowani z kortu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Konflikt militarny w regionie na własnej skórze odczuli również niestety zawodniczy biorący udział w Fujairah Challenger. Media donoszą, że w okolicy kortów doszło do silnego wybuchu, wobec czego podjęto decyzję o ewakuacji i przerwaniu turnieju. Tenisiści schowali się w budynku i niewiele wskazuje na to, aby turniej ATP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miał zostać dokończony.

Na dzisiaj planowano mecze Yuta Shimizu vs Max Basing, Yanki Erel vs Marek Gengel, a rywalizacja Hayato Matsuoki z Daniiłem Ostapenkowem została przerwana w trakcie trzeciego seta.

Tenisista ubrany w niebieską koszulkę i czapkę z daszkiem wykonuje dwuręczny backhand, skupiony na nadlatującej piłce tenisowej, na tle trybun i czerwonego baneru reklamowego.
Yuta ShimizuYuichi YamazakiAFP
Młody tenisista w białym stroju wykonuje dynamiczny ruch, próbując odbić piłkę tuż nad murawą kortu, w tle sędzia obserwuje przebieg gry.
Hayato MatsuokaGLYN KIRKAFP
Tenisista w sportowym stroju wykonuje dynamiczny wślizg do piłki na twardym korcie, trzymając rakietę jedną ręką i koncentrując się na precyzyjnym forhendzie tuż nad ziemią.
Marek GengelPiotr KuczaNewspix.pl
