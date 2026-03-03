Działania wojenne na Bliskim Wschodzie nabierają na sile po tym, jak Iran postanowił wymierzyć rakiety w katarski Dubaj, czy tereny należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To odwet za skordynowany atak ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Konflikt na linii Izrael i uSA - Iran się zaognia. Kolejne kraje zaatakowane

Jak donoszą media, celem Iranu była amerykańska infrastruktura wojskowa na terytorium ZEA, a państwo zostało wykorzystane "jako pole bitwy w wojnie między Teheranem a Waszyngtonem". Cierpią na tym przede wszystkim cywile, wśród których znajdują się też sportowcy.

Działania wojenne sparaliżowały ruch lotniczy, w związku z czym wielu tenisistów na czele z Daniiłem Miedwiediewem, Tallonem Griekspoorem, czy Andriejem Rublowem "utknęło" w Zjedoczonych Emiratach Arabskich. Trwa wyścig z czasem, aby udało im się przemieścić do Stanów Zjednoczonych i wziąć udział w Indian Wells.

Tenisiści ewakuowani z kortu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Konflikt militarny w regionie na własnej skórze odczuli również niestety zawodniczy biorący udział w Fujairah Challenger. Media donoszą, że w okolicy kortów doszło do silnego wybuchu, wobec czego podjęto decyzję o ewakuacji i przerwaniu turnieju. Tenisiści schowali się w budynku i niewiele wskazuje na to, aby turniej ATP w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miał zostać dokończony.

Na dzisiaj planowano mecze Yuta Shimizu vs Max Basing, Yanki Erel vs Marek Gengel, a rywalizacja Hayato Matsuoki z Daniiłem Ostapenkowem została przerwana w trakcie trzeciego seta.

