Wielki triumf w United Cup, a potem takie słowa z obozu rywali. Szwajcarska gwiazda nie hamowała się ws. Polaków

Rozgrywki United Cup zostały zainaugurowane w sezonie 2023 - i wówczas reprezentacja Polski zakończyła swoją przygodę z tymi zmaganiami na poziomie półfinału. Po roku "Biało-Czerwoni" wspięli się o jeszcze jeden "szczebelek" wyżej i zmierzyli się w finale UC z Niemcami, przegrywając jednak niestety wówczas 1:2.

W kampanii 2025 nastąpiła swoista powtórka z rozrywki - Polacy zameldowali się w finale, ale w nim lepsi okazali się Amerykanie (2:0). Na szczęście jednak sprawdziło się stare powiedzenie, że do trzech razy sztuka.

Polska zwycięska w United Cup. Wielki triumf

W obecnym sezonie nasze "Orły" przeszły przez United Cup niczym burza, wygrywając grupę F, w której znaleźli się też Niemcy i Holendrzy, a następnie eliminując w ćwierćfinale Australijczyków i w półfinale Amerykanów.

W wielkim finale przyszedł tymczasem moment na współzawodnictwo ze Szwajcarami i tu... Polska w końcu sięgnęła po upragnione trofeum, ogrywając rywali 2:1 i pieczętując swój sukces zwycięstwem w meczu mikstów, w którym Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali 6:4, 6:3 z Belindą Bencic oraz Jakubem Paulem.

Bencic i Wawrinka się nie zawahali. To powiedzieli o Polakach po finale United Cup

Po zakończeniu tego spotkania organizatorzy przeszli od razu do ceremonii dekoracyjnej, podczas której m.in. wręczono nagrodę MVP turnieju - ta przypadła prezentującej świetną formę Bencic, która otrzymała szansę na powiedzenie paru słów. W trakcie swej przemowy wspomniała ona m.in. swych oponentów.

Jest teraz we mnie wiele emocji. Przede wszystkim gratuluję Polsce. Graliście świetnie i zasłużyliście na tę wygraną. Gratulacje dla całej drużyny, dobra robota

"Dziękuję mojej drużynie, możemy być z siebie dumni i też zasłużyliśmy na to, by móc świętować. Każdy z nas był tu ważny. To jeden z najlepszych tygodni w moim życiu i zawsze będę o nim pamiętać. Cały United Cup był od początku do końca niezwykłym doświadczeniem" - dodała Szwajcarka.

O Polsce w swym wystąpieniu wspomniał też weteran Stan Wawrinka. "Graliście cudownie jak zawsze, trudno się przeciwko wam występuje" - podkreślił. W dalszej części przemowy rzuci zaś: "Chcę też powiedzieć coś o was, kibicach. Dzisiejszego wieczoru był tu duży doping dla polskiej drużyny, naprawdę mi się to podobało" - skwitował.

United Cup za nami, przed nami Australian Open

Tymczasem czołowi tenisiści i tenisistki świata mogą się już szykować do pierwszej odsłony Wielkiego Szlema w tym sezonie. Australian Open, bo o tych zawodach tu oczywiście mowa, zostanie zainaugurowane dokładnie 18 stycznia i potrwa do 1 lutego. Miejmy nadzieję, że i tutaj "Biało-Czerwoni" błysną formą...

