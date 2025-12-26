Wielki triumf Świątek w Chinach. Rybakina na deskach. Na te słowa warto było czekać
Iga Świątek w świetnym stylu rozpoczęła pokazowy turniej World Tennis Continental Cup. Na korcie w chińskim Shenzen nasza reprezentantka pokonała Jelenę Rybakinę 6:3, 6:3. Pod koniec drugiego seta Polka rozpoczęła show, po czym zakończyła mecz efektownym wolejem. "Zaprezentowała się z bardzo dobrej strony " - piszą eksperci.
Mimo że nie był to oficjalny mecz, Iga Świątek i Jelena Rybakina grały na 100 proc. Nie było odpuszczania, zwalniania ręki, taryfy ulgowej. Triumfatorka Wimbledonu zaciekle walczyła w mistrzynią WTA Finals w pokazowych zawodach World Tennis Continental Cup.
Ostatecznie to wiceliderka światowego rankingu wygrała 6:3, 6:3. W przedostatnim gemie drugiej partii po jednej z efektownych akcji Świątek ostentacyjnie - machając rękami - zachęcała chińską publikę do jeszcze żywszego dopingu. Na jej twarzy widniał szeroki uśmiech. Obie zawodniczki prezentowały wysoki poziom, choć był to jedynie sparing w obecności kibiców.
Eksperci przemówili po triumfie Świątek. Co za słowa
Tak czy inaczej widać, że tuż przed nowym sezonem Iga Świątek jest w świetnej formie. Zaraz po wygranej z Kazaszką głos zabrali eksperci.
"To tylko pokazówka, ale Iga Świątek zaprezentowała się z bardzo dobrej strony w meczu z Rybakiną. Zakończenie meczu przy siatce niech będzie dobrym podsumowaniem tego występu. Znów czuję głód tenisa" - pisze Dawid Żbik.
"Pierwszy mecz Igi Świątekw "nowym" sezonie (choć jeszcze w starym roku) wygrywa 6:3, 6:3 z Jeleną Rybakiną. To pokazówka w WTCC w Shenzhen. Pierwszy mecz o stawkę dopiero za kilka dni. W Sydney, w United Cup (...)Widać u Świątekświeżość i sporo radości z gry, jak to na początku sezonu. Jednak pokazówka, to pokazówka i prawdziwe sprawdziany czekają Polkę dopiero w Australii" - odnotował Adam Romer.
"Brawo, Iga Świątek! 6-3, 6-3 - niby mecz pokazowy, ale wyglądało na to, że i Iga i Rybakina grały na poważnie" - dostrzegł Mariusz Machnikowski.
"Fajne przetarcie przed zbliżającym się sezonem. Był skuteczny dropszot, co cieszy. Do tego fajny powrót w drugim secie" - czytamy na profilu "Z kortu - informacje tenisowe".
"Pierwszy mecz i przekonujące zwycięstwo Igi Świątek 6:3 6:3 w starciu z niewygodną Jeleną Rybakiną. Było kilka bardzo fajnych zagrań ze strony Polki (dropshot), która w wielu przypadkach świetnie absorbowała moc zagrań Rybakiny. Pozytywny początek. Czekamy na Australię" - ocenia Daniel Topczewski.
"Udany początek World Tennis Continental Cup w wykonaniu Igi Świątek. Wiceliderka rankingu pewnie pokonuje Jelene #Rybakina, dając drużynie Europy drugi punkt podczas trwającej w Shenzen imprezy. Cieszy bardzo dobry mecz w wykonaniu Polki, która w obu setach straciła swe podanie po razie, aby samemu przełamać podanie Kazaszki pięciokrotnie" - czytamy na profilu "Pasjonat Sportu".
"Zagrać idealny skrócik = bezcenne. Najszczerszy uśmiech na świecie" - pisze Maciej Zaręba.