Wielki triumf Aryny Sabalenki w Madrycie. Już to ogłosili. Burza w sieci

Najlepsi sportowcy świata od kilku miesięcy mieli zaznaczony w kalendarzach 20 kwietnia. To właśnie na poniedziałek zaplanowano kolejną galę Laureus World Sports Awards, tzw. "sportowe Oscary". Projekt rozpoczęto w 1999 roku. Wygranych w poszczególnych kategoriach (łącznie jest ich osiem) wybiera kapituła (zwana Akademią) złożona z ponad 60 legend sportu. Głosowanie publiczne dla kibiców nie jest przewidziane.

W kategorii "najlepsza sportsmenka" nominowana była Aryna Sabalenka. Kobiecy tenis rok po roku ma reprezentantkę w gronie wyróżnionych. W edycji 2025 również to Białorusinka dostąpiła tego zaszczytu, a w 2023 i 2024 tego prestiżu dostąpiła zaś Iga Świątek, a wcześniej Ashleigh Barty, Naomi Osaka czy Simona Halep.

Na rozstrzygnięcie w tej kategorii musieliśmy trochę poczekać, aż do godziny 21:23, a przecież gala zaczęła się o 20:00. W międzyczasie sportowcem roku został Carlos Alcaraz. Statuetki odebrali też Chloe Kim, Lando Norris, Gabriel Araujo, Lamine Yamal, Toni Kroos, Rory McIlroy, Paris Saint-Germain jako klub oraz Futbol Mas, organizacja pozarządowa z siedzibą w Chile, działająca na rzecz rozwoju sportu.

Rywalkami liderki rankingu WTA były pływaczka Katie Ledecky, biegaczki Sydney McLaughlin-Levrone, Melissa Jefferson-Wooden i Faith Chepngetich Kipyegon oraz piłkarka Aitana Bonmati.

Zarówno Sabalenka, jak i Alcaraz czy Jannik Sinner byli na miejscu wydarzenia. Połączenie logistyczne z turniejem Mutua Madrid Open jest idealne, bo gala odbywa się w właśnie w stolicy Hiszpanii, dokładniej w El Palacio de Cibeles.

Tenisistka urodzona w Mińsku okazała się sportsmenką roku. Poszła zatem w ślady Osaki (2021), Sereny Williams (2003, 2010, 2016 i 2018), Jennifer Capriati (2002) i Justine Henin (2008).

Drżę w tej chwili, mam gęsią skórkę

- Kiedy patrzę na listę zwycięzców z poprzednich lat, to aż mi się kręci w głowie na myśl, że moje nazwisko znajdzie się obok tych legend - dodała.

W sezonie 2025 wygrała swój czwarty w karierze turniej wielkoszlemowy - US Open. Do tego była najlepsza w imprezach rangi WTA 1000 w Miami i Madrycie oraz WTA 500 w Brisbane.

Jej wybór przez kapitułę wzbudził spore kontrowersje, zwłaszcza wśród polskich fanów tenisa. Użytkownicy platformy X wskazują, że w sezonie 2022 Iga Świątek wygrała 8 turniejów, a jednak nie wygrała statuetki. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze dochodzi kwestia dokonań pozostałych nominowanych.

Aryna Sabalenka Angel Martinez Getty Images

Aryna Sabalenka Borja B. Hojas Getty Images

Aryna Sabalenka William West AFP

DJB. Najlepszy sezon Piotra Zielińskiego? Ocena ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO