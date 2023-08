Wielki tenis znów w Polsce. Na liście zgłoszeń 9 zawodników z TOP100

Teraz wielki tenis pojawi się natomiast w Szczecinie - tyle że w wydaniu panów. Od 11 do 17 września odbywać się będzie Invest in Szczecin Open. To challenger ATP rangi 125. Zawody zorganizowane zostaną w stolicy Pomorza Zachodniego już po raz trzydziesty. W tym roku po raz pierwszy jednak pod nową nazwą - "Invest in Szczecin" zastąpiło bowiem człon "Pekao".