Wielki sukces Włoszki, a potem takie słowa. "Jesteśmy lekceważeni"

"Jestem bardzo zadowolona z tego, jak udało mi się wrócić do meczu. To niewiarygodne. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwa. (...) To wyjątkowe trzymać w rękach to trofeum. Co za wspaniały turniej. Był on bardzo dobrze obsadzony, a drabinka była trudna" - przyznała po wszystkim szczęśliwa sportsmenka.