Wielki sukces Sabalenki, a potem to. Narzeczony Aryny wkroczył do akcji

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Aryna Sabalenka się nie zatrzymuje i sięga po kolejne trofea - i to nie tylko na korcie. W poniedziałkowy wieczór ogłoszona została sportsmenką roku na Laureus World Sports Awards 2026. Podczas tego wydarzenia towarzyszył jej narzeczony, Georgios Frangulis, który już po zakończeniu gali publicznie skomentował wyczyn ukochanej.

Wielki sukces Aryny Sabalenki. Narzeczony musiał zabrać głos
Georgios Frangulis skomentował sukces Aryny Sabalenki

Aryna Sabalenka od kilku już lat utrzymuje się w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa. Pochodząca z Mińska zawodniczka po raz pierwszy liderką tego zestawienia została we wrześniu 2023 roku, jednak szybko straciła prowadzenie na rzecz Igi Świątek. W październiku 2024 roku Białorusinka powróciła na szczyt, a na pozycji liderki znajduje się do dnia dzisiejszego.

27-latka jako główna promotorka kobiecego tenisa spełnia się bez zarzutów. Promuje ona uprawianą przez siebie dyscyplinę nie tylko w środowisku sportowym, pojawiając się na różnego rodzaju eventach, okładkach znanych magazynów modowych, nawiązuje też współpracę ze znanymi markami. Nie należy zapominać jednak o najważniejszym, a więc o jej sportowych sukcesach. W grze pojedynczej już czterokrotnie sięgała ona po wielkoszlemowe trofea - w 2023 i 2024 roku wygrała Australian Open, a w 2024 i 2025 roku sięgnęła po końcowe trofeum w US Open.

Osiągnięcia Areny Sabalenki zostały docenione już w ubiegłym roku, kiedy znalazła się ona w szóstce nominowanych do tytułu najlepszej sportsmenki świata w plebiscycie Laureus World Sports Awards. Sytuacja ta powtórzyła się także w tym roku. Tym razem Białorusinka o statuetkę walczyła z Melissą Jefferson-Wooden, Katie Ledecky, Aitaną Bonmati, Faith Kipyegon i Sydney McLaughlin-Levrone. Ostatecznie nagroda dla najlepszej sportsmenki globu trafiła właśnie w ręce rywalki Igi Świątek.

Aryna Sabalenka z nagrodą dla sportsmenki roku na Laureus World Sports Awards. Zwróciła się do ukochanego, na odpowiedź nie musiała czekać

Już po zakończeniu imprezy Aryna zdecydowała się zamieścić wymowny wpis w mediach społecznościowych, w którym skomentowała swój sukces i podziękowała osobom, bez których nie udałoby się jej tego osiągnąć. Zwróciła się m.in. do swojego narzeczonego, Georgiosa Frangulisa. 

"Wow, sportsmenka roku. W sporcie jest teraz tak wiele niesamowitych kobiet, że to dla mnie bardzo wiele znaczy, że zostałam doceniona. To niesamowite widzieć swoje nazwisko obok zawodniczek, które wcześniej podziwiałam przez tak długi czas. Dziękuję Laureusowi za wsparcie, a także mojemu zespołowi i narzeczonemu za to, że zawsze byli przy mnie. Bez was wszystkich nie byłoby mnie tutaj" - wyznała na swoim profilu na Instagramie.

Na reakcję partnera Aryny Sabalenki wcale nie trzeba było długo czekać. "Sportsmenka roku, wow. Nie mogłaś na to bardziej zasłużyć, kochanie" - oznajmił w sekcji komentarzy.

Tenisistka ubrana w sportowy strój wykonuje gest pocałunku w stronę publiczności na korcie, w tle widoczni są rozmyci kibice.
Aryna SabalenkaMatthew StockmanAFP
Kobieta w sportowym stroju obejmuje mężczyznę w koszulce i czapce, pokazując wyraźną radość i uśmiech. W tle widoczne inne osoby.
Aryna Sabalenka i jej partner Georgios FrangulisAl BelloAFP
Dwoje ludzi siedzi na ławce przy korcie tenisowym, jedna osoba trzyma biały ręcznik, obok leży czerwona torba sportowa i rakieta tenisowa, w tle widoczne są inne osoby również odpoczywające lub przygotowujące się do gry.
Georgios Frangulis i Aryna SabalenkaWilliam WestAFP
