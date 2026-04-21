Wielki sukces Sabalenki, a potem to. Narzeczony Aryny wkroczył do akcji

Aryna Sabalenka od kilku już lat utrzymuje się w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa. Pochodząca z Mińska zawodniczka po raz pierwszy liderką tego zestawienia została we wrześniu 2023 roku, jednak szybko straciła prowadzenie na rzecz Igi Świątek. W październiku 2024 roku Białorusinka powróciła na szczyt, a na pozycji liderki znajduje się do dnia dzisiejszego.

27-latka jako główna promotorka kobiecego tenisa spełnia się bez zarzutów. Promuje ona uprawianą przez siebie dyscyplinę nie tylko w środowisku sportowym, pojawiając się na różnego rodzaju eventach, okładkach znanych magazynów modowych, nawiązuje też współpracę ze znanymi markami. Nie należy zapominać jednak o najważniejszym, a więc o jej sportowych sukcesach. W grze pojedynczej już czterokrotnie sięgała ona po wielkoszlemowe trofea - w 2023 i 2024 roku wygrała Australian Open, a w 2024 i 2025 roku sięgnęła po końcowe trofeum w US Open.

Osiągnięcia Areny Sabalenki zostały docenione już w ubiegłym roku, kiedy znalazła się ona w szóstce nominowanych do tytułu najlepszej sportsmenki świata w plebiscycie Laureus World Sports Awards. Sytuacja ta powtórzyła się także w tym roku. Tym razem Białorusinka o statuetkę walczyła z Melissą Jefferson-Wooden, Katie Ledecky, Aitaną Bonmati, Faith Kipyegon i Sydney McLaughlin-Levrone. Ostatecznie nagroda dla najlepszej sportsmenki globu trafiła właśnie w ręce rywalki Igi Świątek.

Aryna Sabalenka z nagrodą dla sportsmenki roku na Laureus World Sports Awards. Zwróciła się do ukochanego, na odpowiedź nie musiała czekać

Już po zakończeniu imprezy Aryna zdecydowała się zamieścić wymowny wpis w mediach społecznościowych, w którym skomentowała swój sukces i podziękowała osobom, bez których nie udałoby się jej tego osiągnąć. Zwróciła się m.in. do swojego narzeczonego, Georgiosa Frangulisa.

"Wow, sportsmenka roku. W sporcie jest teraz tak wiele niesamowitych kobiet, że to dla mnie bardzo wiele znaczy, że zostałam doceniona. To niesamowite widzieć swoje nazwisko obok zawodniczek, które wcześniej podziwiałam przez tak długi czas. Dziękuję Laureusowi za wsparcie, a także mojemu zespołowi i narzeczonemu za to, że zawsze byli przy mnie. Bez was wszystkich nie byłoby mnie tutaj" - wyznała na swoim profilu na Instagramie.

Na reakcję partnera Aryny Sabalenki wcale nie trzeba było długo czekać. "Sportsmenka roku, wow. Nie mogłaś na to bardziej zasłużyć, kochanie" - oznajmił w sekcji komentarzy.

Aryna Sabalenka Matthew Stockman AFP

Aryna Sabalenka i jej partner Georgios Frangulis Al Bello AFP

Georgios Frangulis i Aryna Sabalenka William West AFP

