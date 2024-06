Wielki sukces rywalki Świątek. "Polski finał" to nie wszystko. Demolka w trzecim secie i dublet Paolini

Choć na kortach im. Rolanda Garrosa widnieje nieco inne motto, to do Jasmine Paolini nieco bardziej pasuje cytat Nelsona Mandeli, że "zwycięzca to marzyciel, który nigdy się nie poddaje". Wszak 28-letnia już Włoszka długo przebijała się do światowej czołówki. Kiedy jednak jej się to udało, to na całego! Mająca polskie korzenie zawodniczka nie dość, że zagra w finale singla z Igą Świątek, to jeszcze czeka ją mecz o zwycięstwo w deblu wraz ze swoją partnerką Sarą Errani.