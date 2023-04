Wielki sukces polskiej tenisistki. Awansowała na turniej WTA w Madrycie

W pierwszym etapie kwalifikacji do turnieju WTA w Madrycie Magdalena Fręch pokonała Serbkę Olgę Danilović 2:6, 6:3 i 7:5 . Aby wywalczyć awans, musiała wygrać jeszcze jeden mecz - tym razem jej rywalką była Hiszpanka pochodząca z Mołdawii , Aliona Bolsova Zadoinov , która w pierwszej rundzie wygrała 7:5, 5:7, 6:3 z Francuzką Dianne Parry .

W pierwszym secie polska tenisistka była lepsza od Hiszpanki i ograła ją 6:4 . Choć na początku pojedynek był bardzo zacięty i doszło do wyniku 2:2 w gemach , Magdalena Fręch w końcu zaczęła zdecydowanie przeważać i wygrała trzy następne gemy. Już wtedy można było ocenić, że Polka jest w o wiele lepszej formie i awans na turniej WTA w Madrycie jest na wyciągnięcie jej ręki .

W końcówce seta Hiszpanka zaczęła nadrabiać straty i doprowadziła do wyniku 5:4 , który dla Polki był już bardzo niebezpieczni. Na szczęście, Magdalena Fręch w kluczowym momencie zdołała pokazać się z dobrej strony i wygrała decydującego gema.

Magdalena Fręch odwróciła losy drugiego seta

Drugi set rozpoczął się dla Polki bardzo niepomyślnie. W pewnym momencie Magdalena Fręch przegrywała już 1:4, ale dzięki swej determinacji zdołała doprowadzić do wyrównania, wygrywając kolejne trzy gemy z rzędu. Co najważniejsze, kolejny również padł łupem łodzianki i wówczas była ona już tylko o krok od wywalczenia awansu do turnieju WTA 1000 w Madrycie.