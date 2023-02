Weronika Falkowska i Katarzyna Kawa awansowały do finału gry deblowej w turniej WTA 125 Copa Oster w kolumbijskim Cali. Swoim kibicom znów dostarczyły jednak sporych emocji, choć wiele wskazywało, że tym razem ich nie będzie. Prowadziły bowiem z Rosjanką Aminą Anszbą i Amerykanką Elviną Kalievą 6-2 i 3-0 z podwójnym przełamanie, by stracić inicjatywę. Wygrały jednak w tie-breaku 8-6 i w nagrodę w sobotę wieczorem zmierzą się w finale z Japonką Okamurą i Chinką You.