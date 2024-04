Wielki sukces Polki w Burundi, teraz triumf w Tunezji. Rozstawiona rywalka za burtą

Rok temu Weronika Falkowska dzielnie reprezentowała Polskę w starciu z Jeleną Rybakiną w meczu z Kazachstanem w eliminacjach Billie Jean King Cup - przegrała, ale po walce. Zajmowała 240. pozycję na światowej liście, niewiele zabrakło jej do gry w kwalifikacjach French Open. Niedługo później, w Austrii, tenisistka z Warszawy wygrała swój ostatni turniej ITF. I wtedy zaczął się zaskakujący regres z ogromnym paraliżem już pod koniec jesieni i jego kontynuacją w 2024 roku. W singlu, w którym w kolejnych turniejach nie była w stanie przejść choćby rundy w głównej drabince.

To wszystko sprawiło, że 23-letnia zawodniczka spadła w rankingu aż o 250 pozycji, dziś jest tam 490 . Aktualna czterokrotna mistrzyni Polski - w singlu i deblu na powietrzu i w hali - ma przecież dużo większy potencjał, spokojnie może celować w obecność wśród dwustu najlepszych zawodniczek świata i grę w bardziej prestiżowych turniejach.

Trzy tygodnie temu podjęła dość ryzykowną decyzję o wyjeździe do Burund i - i w Afryce wreszcie coś drgnęło. Jeszcze nie w pierwszym turnieju, bo tam przyszedł "tylko" sukces w deblu, ale w drugim już tak. Falkowska wygrała zmagania, zdobyła 35 punktów do rankingu.

To sprawi, że na kolejnej liście WTA znajdzie się już o 70 miejsc wyżej, a po kolejnym tygodniu - być może wróci do czwartej setki.

Rozstawiona Australijka miała... pecha. Trafiła na rozpędzoną Polkę

To też w efekcie niezwykle udanego początku Falkowskiej w turnieju w Hammamet w Tunezji, bo tu przeniosła się z Burundi. Falkowska na dzień dobry zmierzyła się z 26-letnią Australijką Kaylah McPhee , która przecież w przeszłości zagościła na moment w TOP 200 rankingu, potrafiła toczyć zacięte boje z Ludmiłą Samsonową czy Martą Kostiuk . Dziś też jest o 150 miejsc wyżej od Polki, to stawiało ją w roli faworytki.

I po pierwszych dwóch gemach nic nie wskazywało, że ten set będzie tak jednostronny , na korzyść Polki. Owszem, Falkowska już w pierwszym gemie przełamała Australijkę, ale później ta odpowiedziała jej tym samym. I była to... ostatnia zdobycz McPhee w tym secie. Pięć kolejnych gemów padło łupem warszawianki , w żadnym nie musiała walczyć na przewagi. Ten set był jakby potwierdzeniem, że dobra dyspozycja w Rwandzie nie była dziełem przypadku.

Nastoletnia Rosjanka kolejną rywalką Weroniki Falkowskiej. To była mistrzyni Europy

O ćwierćfinał Polka powalczy w czwartek z 19-letnią Rosjanką Ksenią Zajcewą, która awans zapewniła już sobie wczoraj. Dziś za to ma mecz w deblu, a Polka tym razem grę podwójną odpuściła. Zajcewa to kolejna z "młodych gniewnych" rosyjskiego tenisa, była kiedyś mistrzynią Europy do lat 16. Nie zrobiła jednak takiego postępu, jak wiele jej rodaczek.