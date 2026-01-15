Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki sukces Polki, a teraz trudna rywalka. Od lat mierzy się z chorobą

Anna Dymarczyk

Linda Klimovicova spisała się znakomicie w eliminacjach do Australian Open. Polka po raz pierwszy w karierze dostała się do drabinki głównej tego turnieju i niebawem zmierzy się z pierwszą przeciwniczką. Będzie nią 69. rakieta świata, Brytyjka Francesca Jones. Zawodniczka z Wysp Brytyjskich od lat zmaga się z bardzo rzadką genetyczną chorobą, która utrudnia jej grę. Przez lata udało jej się pokonać jednak wiele przeciwności, a wyniki mówią same za siebie.

Tenisistka ubrana w czarną koszulkę i białą czapkę z logo adidas, zaciskająca pięść w geście triumfu, z wyrazem determinacji na twarzy. W tle rozmazana sylwetka sędziego na korcie.
Australian Open: Francesca Jones, brytyjska tenisistka, zmierzy się w I rundzie z Lindą KlimovicovąMATTHIEU MIRVILLEAFP

W eliminacjach do Australian Open brały udział jeszcze inne polskie zawodniczki, w tym Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Ta pierwsza odpadła bardzo szybko, ale druga dotarła do ostatniego etapu eliminacji. W niej uległa jednak grającej bardzo dobrze Ukraince Anhelinie Kalininie.

Australian Open. Linda Klimovicova w drabince głównej

Linda Klimovicova po raz pierwszy znalazła się w drabince głównej Australian Open. 21-letnia reprezentantka Polski w eliminacjach pokonała trzy zawodniczki - Stefani Webb (6:2, 6:1), Lizette Cabrerę (6:4, 7:5) i Greet Minnen (6:4, 6:4). Tym samym jako jedyna z pozostałych polskich singlistek przeszła eliminacje do turnieju.

Wiadomo już, od czego swoją przygodę z główną drabinką rozpocznie Klimovicova. Jej pierwszą rywalką, z którą zagra już w niedzielę, 18 stycznia, będzie Brytyjka Francesca Jones, 69. rakieta świata. W Auckland Jones pokonała m.in. w zaciętym meczu Emmę Navarro (7:5, 2:6, 6:4) i dotarła do ćwierćfinału turnieju. Od lat Jones startuje w zawodach z powodzeniem mimo utrudnień, które zafundowała jej choroba genetyczna.

Australian Open. Francesca Jones cierpi na rzadką chorobę

Jones co sezon zmaga się z mniej lub bardziej poważnymi kontuzjami, które potrafią mocno wpływać na jej obecność na korcie w sezonie. Jest to spowodowane genetyczną chorobą, na którą cierpi od urodzenia - chodzi o zespół EEC (ektrodaktylia, dysplazja ektodermalna, rozszczep wargi i podniebienia). U chorych EEC objawia się na różnorakie sposoby.

Francesca Jones przez chorobę w każdej ręce ma jedynie cztery palce, a łącznie, w obu nogach, siedem palców. Przez nietypowe trzymanie rakiety często doznaje skurczów rąk, problemy pojawiają się także przy utrzymywaniu równowagi. Jak przyznaje jednak sama tenisistka, to nie choroba ją definiuje i od lat pokazuje, że wciąż radzi sobie bardzo dobrze w zawodowym tenisie, nie ustępując pola rywalkom. Zwycięstwo z Navarro było jej największym w karierze. Teraz przyszedł czas na pierwszą rundę Australian Open, a w niej na walkę z młodą polską gwiazdą.

