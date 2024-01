Wielki sukces młodego polskiego tenisisty. Pierwsze takie zwycięstwo

Do tej pory Kaśnikowski wygrywał turnieje najniższej tenisowej rangi - ITF. W dorobku ma trzy takie zwycięstwa. Od dłuższego czasu - z różnym skutkiem - próbuje sił w challengerach. Do tej pory w tych zawodach najlepiej mu poszło we włoskiej miejscowości Oristei w październiku ubiegłego roku. Przegrał tam dopiero w finale ze Słowakiem Lukasem Kleinem.