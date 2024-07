"Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem, a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej? Z Magdaleną Fręch czekamy na Wasze tipy" - pisała na portalu X Magda Linette. Widać, że sytuacja stała się bardzo trudna i bez interwencji się nie obędzie.