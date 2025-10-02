Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki powrót Sabalenki, jest oficjalne potwierdzenie. I od razu taka niespodzianka

Tomasz Brożek

To już koniec błogiego okresu "ładowania baterii" po triumfie na US Open dla Aryny Sabalenki. Liderka światowego rankingu wraca na kort, co oficjalnie potwierdzili organizatorzy w Wuhanie, gdzie Białorusinka wystąpi po raz pierwszy po krótkiej przerwie. Na urodzoną w Mińsku 27-letnią tenisistkę od razu czekała wyjątkowa niespodzianka, która ewidentnie przypadła jej do gustu.

Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaTIMOTHY A.CLARY / AFPAFP

Był 6 września, gdy Aryna Sabalenka pokonywała w finale US OpeAmandę Anisimovą, tym samym drugi raz z rzędu zdobywając wielkoszlemowy tytuł na nowojorskich kortach. Po niezwykle cennym triumfie Białorusinki zabrakło na turniejach w Seulu (gdzie triumfowała Iga Świątek) i Pekinie. Jak poinformowali organizatorzy imprezy w Chinach, powodem takiej decyzji były drobne problemy zdrowotne pierwszej rakiety świata.

Korzystając z przerwy, Aryna Sabalenka "ładowała baterie" i cieszyła się życiem w słonecznej Grecji, dzieląc się z fanami szczegółami swojej eskapady. Niektóre z nich przyciągały uwagę choćby znawców mody. Teraz przyszedł już jednak czas powrotu na kort.

WTA Wuhan. Aryna Sabalenka wraca do gry. Już ją przywitali

Pierwszą imprezą, w której wystąpi Aryna Sabalenka, będzie turniej WTA 1000 w Wuhanie, który wystartuje już 6 listopada. Białorusinka przybyła jednak na miejsce już, by aklimatyzować się w miejscowych warunkach i potrenować przed czekającym ją wyzwaniem. A na lotnisku czekała na nią niespodzianka przygotowana przez organizatorów.

Ci przywitali ją tabliczkami z tygrysem, kojarzonym przecież z 27-latką, numerem jeden, oznaczającym jej pozycję w rankingu oraz datami 2018, 2019, i 2024. Nietrudno odgadnąć, że to właśnie w tych latach Aryna Sabalenka wygrywała poprzednie edycji turnieju w Wuhanie.

Chińczycy opublikowali w sieci filmik z przylotu liderki światowego rankingu, która ewidentnie ucieszyła się z czekającej na nią niespodzianki. A całe nagranie zostało oprawione nie byle jaką ścieżką dźwiękową. Zresztą... posłuchajcie sami.

