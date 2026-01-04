Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielki powrót Sabalenki. Czekała 1094 dni. Hitowe sceny w Australii

Tomasz Brożek

Aryna Sabalenka po 1094 dniach oczekiwania powróciła do deblowej rywalizacji w tourze WTA, grając w Brisbane u boku swojej przyjaciółki Pauli Badosy. Po drugiej stronie siatki stanęły Rosjanka Ludmiła Samsonowa oraz Chinka Shuai Zhang, dzielnie walcząc z liderką singlowego rankingu i jej partnerką. Oba sety zakończyły się tie-breakami i w obu lepiej spisały się Białorusinka i Hiszpanka, które dzięki wygranej awansowały do ćwierćfinału.

Tenisistka w czarnym stroju wyraża intensywne emocje poprzez krzyk na korcie tenisowym, trzymając rakietę. W prawym górnym rogu zdjęcia znajduje się mniejsza ramka przedstawiająca konwersację tej samej zawodniczki z inną tenisistką ubraną na żółto.
Aryna Sabalenka zagrała w deblu w parze z Paulą BadosąAmr Alfiky / POOL / AFP / William WEST / AFPAFP

Podczas gdy Iga Świątek jest na ostatniej prostej przed inauguracją rywalizacji w tegorocznym United Cup w Sydney, jej największa rywalka Aryna Sabalenka przygotowuje się do Australian Open w Brisbane. Białorusinka będzie bronić tytułu w tamtejszym WTA 500, lecz na tym wcale nie koniec.

Liderka światowego rankingu - która zwieńczyła 2025 rok "Bitwą Płci" z Nickiem Kyrgiosem - przystąpiła bowiem także do rywalizacji deblowej, co jest nie lada wydarzeniem. Ostatni raz w oficjalnym meczu grze podwójnej mogliśmy ją bowiem podziwiać dokładnie 1094 dni temu, a więc niemal przed trzema laty (a na zwycięstwo w deblu czekała o jeden dzień dłużej). W międzyczasie testowała się jeszcze w tej formule podczas pokazowych meczów w World Tennis League.

    Jeśli chodzi o dobór partnerki, tu wybór mógł być w zasadzie tylko jeden. Do Aryny Sabalenki dołączyła jej wielka przyjaciółka - Hiszpanka Paula Badosa. I tak słynny duet "Sabadosa" wylądował w turniejowej drabince, a na dobry początek przyszło mu rywalizować z rosyjsko-chińską parą, którą utworzyły Ludmiła Samsonowa i Shuai Zhang.

    Aryna Sabalenka znów zagrała w deblu. I to u boku swojej przyjaciółki

    Powiedzieć, że to starcie było niezwykle wyrównane, to jak nie powiedzieć nic. Walka toczyła się wręcz "na żyletki". W pierwszej partii oba zespoły bezbłędnie przeszły przez własne gemy serwisowe.

    Najbliżej przełamania tego stanu rzeczy były Badosa i Sabalenka, które w 10. i 12. gemie marnowały break pointy. A to sprawiło, że przy stanie 6:6 na tablicy wyników doszło do tie-breaka, w którym to Hiszpanka i Białorusinka były górą, wygrywając 7:2.

      Drugi set miał w zasadzie bliźniaczy przebieg do pierwszego, choć tym razem okazję do przełamania miały obie pary. Najpierw - w czwartym gemie i to aż trzykrotnie - Samsonowa i Zhang, po chwili Sabalenka i Badosa, a następnie kolejna dwa break pointy znalazły się po stronie Rosjanki i Chinki. Żaden z nich nie został jednak wykorzystany.

      I tak grając gem za gem zawodniczki doszły do stanu 6:5 na korzyść Samsonowej i Zhang, przez co członkinie teamu "Sabadosa" znalazły się pod presją. I choć w 12. gemie przegrywały już 15:30, poradziły sobie z nią, doprowadzając do kolejnego tie-breaka.

      W nim znów dała o sobie znać ich tenisowa jakość. Aryna Sabalenka i Paula Badosa oddały w nim rywalkom tylko trzy punkty, tym samym pieczętując swój triumf i meldując się w ćwierćfinale turnieju WTA w Brisbane, w którym już czekał na nie duet rozstawiony z numerem trzecim - Hiszpanka Cristina Bucsa i oraz Australijka Ellen Perez.

        "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek zwyciężczynią tegorocznego plebiscytu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Aryna Sabalenka
        Aryna SabalenkaDIMITAR DILKOFF / AFPAFP
        Zawodniczka na korcie tenisowym w sportowym stroju z czapeczką zasłania twarz dłonią, wyraźnie przeżywając emocje po zakończonym meczu.
        Paula BadosaDIMITAR DILKOFFAFP
        Tenis. Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek
        Tenis. Aryna Sabalenka oraz Iga ŚwiątekKena Betancur / AFP / Noushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

