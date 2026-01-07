Wielki powrót przyjaciółki Sabalenki. Nagle wyznała brutalną prawdę. "Jestem wyczerpana"

26 września - na ten dzień przypadało do wtorku ostatnie zwycięstwo Pauli Badosy w tourze. Hiszpanka po triumfie nad Antonią Ruzic kreczowała w 1/16 finału w rywalizacji z Karoliną Muchovą. Kolejny raz dały się we znaki problemy zdrowotne.

Kibiców z pewnością ucieszył fakt, że Badosa znalazła się na liście startowej turnieju w Brisbane. Obecna przy powrocie przyjaciółki na kort chciała być Aryna Sabalenka, która zdecydowała się na wystąpienie z nią w deblu. Panie wygrały z duetem Ludmiła Samsonowa - Shuai Zhang. Zatrzymały się jednak na ćwierćfinale - Sabalenka w środowy poranek zdecydowała się wycofać z debla.

Wielki powrót Badosy do touru. Trzy godziny walki wiele ją kosztowały

Również w singlu w Australii 28-latka rozpoczęła udanie. Tenisistka powrót do rozgrywek okrasiła zwycięstwem nad Marie Bouzkovą. Batalia na korcie trwała ponad trzy godziny, a Hiszpanka była górą 6:7(4), 6:4, 6:2. Niedługo po spotkaniu w Brisbane zdecydowała się na brutalnie szczere wyznanie.

Jestem wyczerpana. Nie wiem czemu, ale moje mecze prawie zawsze trwają trzy godziny. Marie zagrała bardzo dobrze. Znamy się już z czasów juniorskich i zawsze postrzegałam ją za świetną zawodniczkę i wspaniałą osobę. Dzięki, że byłąś tutaj ze mną tak długo

To właśnie wymagania fizyczne często stały Badosie na przeszkodzie do notowania serii zwycięstw. W przeszłości mierzyła się z wieloma kontuzjami, a problemy zdrowotne nasilają się wraz z wiekiem.

- Staram się zachować spokój, gdy muszę grać mecze późno w nocy, co nie jest łatwe - dodała reprezentantka Hiszpanii. W kolejnej rundzie przyjdzie jej się zmierzyć z mistrzynią WTA Finals - Jeleną Rybakiną. Kazaszka jest wyraźną faworytką.

Paula Badosa i Aryna Sabalenka Stephane Thomas Newspix.pl

Paula Badosa Patrick HAMILTON AFP

Aryna Sabalenka William West AFP