Wielki powrót przyjaciółki Sabalenki. Nagle wyznała brutalną prawdę. "Jestem wyczerpana"

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Wiele miesięcy czekała Paula Badosa na zwycięstwo w tourze. Z uwagi na problemy zdrowotne po kreczu w Pekinie aż do początku stycznia przyszło kibicom poczekać na powrót Hiszpanki na kort w oficjalnych rozgrywkach. Przyjaciółka Aryny Sabalenki zanotowała powrót w wielkim stylu - po ponad trzygodzinnej batalii urwała zwycięstwo Marie Bouzkovej. Po spotkaniu zdecydowała się na brutalne wyznanie.

Dwie tenisistki w jasnych koszulkach i zielonych spódnicach dyskutują ze sobą na korcie, jedna z nich trzyma rakietę tenisową. W okrągłym wycinku po lewej stronie kobieta ociera twarz ręcznikiem, wygląda na zasmuconą lub zmęczoną.
Aryna Sabalenka i Paula BadosaPATRICK HAMILTON / AFP / China Open Official 2025/VCG via Getty ImagesAFP

26 września - na ten dzień przypadało do wtorku ostatnie zwycięstwo Pauli Badosy w tourze. Hiszpanka po triumfie nad Antonią Ruzic kreczowała w 1/16 finału w rywalizacji z Karoliną Muchovą. Kolejny raz dały się we znaki problemy zdrowotne.

Kibiców z pewnością ucieszył fakt, że Badosa znalazła się na liście startowej turnieju w Brisbane. Obecna przy powrocie przyjaciółki na kort chciała być Aryna Sabalenka, która zdecydowała się na wystąpienie z nią w deblu. Panie wygrały z duetem Ludmiła Samsonowa - Shuai Zhang. Zatrzymały się jednak na ćwierćfinale - Sabalenka w środowy poranek zdecydowała się wycofać z debla.

    Wielki powrót Badosy do touru. Trzy godziny walki wiele ją kosztowały

    Również w singlu w Australii 28-latka rozpoczęła udanie. Tenisistka powrót do rozgrywek okrasiła zwycięstwem nad Marie Bouzkovą. Batalia na korcie trwała ponad trzy godziny, a Hiszpanka była górą 6:7(4), 6:4, 6:2. Niedługo po spotkaniu w Brisbane zdecydowała się na brutalnie szczere wyznanie.

    Jestem wyczerpana. Nie wiem czemu, ale moje mecze prawie zawsze trwają trzy godziny. Marie zagrała bardzo dobrze. Znamy się już z czasów juniorskich i zawsze postrzegałam ją za świetną zawodniczkę i wspaniałą osobę. Dzięki, że byłąś tutaj ze mną tak długo
    podkreśliła zmęczona Badosa. Ostatni tak wielki wysiłek podejmowała wiele miesięcy temu

    To właśnie wymagania fizyczne często stały Badosie na przeszkodzie do notowania serii zwycięstw. W przeszłości mierzyła się z wieloma kontuzjami, a problemy zdrowotne nasilają się wraz z wiekiem.

    - Staram się zachować spokój, gdy muszę grać mecze późno w nocy, co nie jest łatwe - dodała reprezentantka Hiszpanii. W kolejnej rundzie przyjdzie jej się zmierzyć z mistrzynią WTA Finals - Jeleną Rybakiną. Kazaszka jest wyraźną faworytką.

    Dwie tenisistki w żółtych koszulkach i zielonych spódniczkach stoją przy sobie na korcie tenisowym, uśmiechnięte, jedna trzyma rakietę tenisową, druga jej rękę ma na ramieniu.
    Paula Badosa i Aryna SabalenkaStephane ThomasNewspix.pl
    Tenisistka w zielonym stroju sportowym wykonuje dynamiczne uderzenie bekhendem, skupiona na grze podczas meczu na korcie, z widocznym ruchem piłki tenisowej oraz napięciem mięśni.
    Paula BadosaPatrick HAMILTONAFP
    Kobieta w sportowym stroju siedzi na trybunach i trzyma worek z lodem na głowie, wokół niej widoczne są zamazane sylwetki widzów.
    Aryna SabalenkaWilliam WestAFP

