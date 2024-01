Wielki powrót polskiego tenisisty. Kamil Majchrzak wciąż niepokonany

10 zwycięstwo z rzędu Majchrzaka

W tym tygodniu rozpoczął tę imprezę w środę, od razu od turnieju głównego, do którego organizatorzy przyznali mu "dziką kartę". W pierwszej rundzie pokonał tenisistę bez rankiongu ATP Brytyjczyka Daniela Vishnicka 6:1, 6:0. W drugiej rundzie był lepszy od Florenta Baxa (572. ATP). To spotkanie trwało zaledwie 53 minuty i było kolejnym w Monastyrze spotkaniem bez historii. Polak nie musiał ani razu bronić się przed przełamaniem własnego serwisu.