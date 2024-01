Wielki powrót polskiego tenisisty. Jest o krok od triumfu w turnieju

Na swój mecz 27-letni piotrkowianin musiał tym razem trochę poczekać. Nawet w Monastyrze pogoda potrafi spłatać figla. Padało i wiało. Zamiast przed południem Polak rozpoczął zmagania po południu. Nie miało to znaczenia.

Szósty set wygrany w Monastyrze do 0

Polak równie pewnie jak w poprzednich spotkaniach był zdecydowanie lepszy. Wygrał 6:0, 6:4 z 23-letnim Chińczykiem Mu Tao (683. ATP). Było to siódme zwycięstwo z rzędu Majchrzaka w nowym sezonie (zaczął go jeszcze w 2023 roku). Ponownie nie stracił seta i po raz szósty w tunezyjskim kurorcie wygrał jeden z setów do 0.