Wielki powrót niedawnej drugiej rakiety świata. Sensacyjny wynik w Rzymie

Gdy dwa tygodnie temu Anett Kontaveit wygrała w Madrycie zaledwie cztery gemy w starciu z Karoliną Muchovą, miała prawo się załamać. Jeszcze niedawno była przecież drugą zawodniczką światowego rankingu, przed nią miejsce zajmowała wyłącznie nieosiągalna dla całego świata Iga Świątek. Tak było jeszcze jesienią, gdy Estonce zaczęły dokuczać problemy zdrowotne. Nie zakwalifikowała się do kończącego sezon WTA Finals, straciła sporo punktów. Równie źle było w styczniu na Antypodach - szybko pożegnała się z rywalizacją w Adelajdzie, później zastopowała ją w Australian Open Magda Linette .

Powrót też był cierpieniem. Zaskakujące porażki, wielka gorycz

27-letnia tenisistka za wszelką cenę chciała grać, w Abu Zabi pokonała nawet Shuai Zhang, ale już w trzecim secie kolejnego meczu z Shelby Rogers zeszła z kortu. Sytuacja była poważna, Kontaveit miała wielkie problemy z plecami. - Czułam ból pleców w większości spotkań, które rozegrałam od października. Starałam się jakoś sobie z tym radzić, ale ból wracał. I to z jakiegoś powodu zawsze wtedy, gdy grałam o stawkę - opowiadała w mediach społecznościowych .

Powrót po dwumiesięcznej przerwie też był zapewne cierpieniem. Kontaveit wróciła w połowie kwietnia by pomóc Estonii w meczach niższej grupy Billie Jean King Cup. Celem był awans, ale to się nie udało - Estonia przegrała bowiem kluczowe starcie z Grecją, w której nie występowała Maria Sakkari. Kontaveit przegrała zaś ważne starcie z mało znaną Despiną Papamichail, zajmującą wtedy 151. miejsce w rankingu WTA. I co gorsze - nie było w tym pojedynku za dużo walki, faworytka ugrała ledwie sześć gemów. Niedługo później spróbowała odnaleźć formę w turnieju WTA 1000 w Madrycie - los wyznaczył jej Karolinę Muchovą, z którą wcześniej dwukrotnie już przegrała. I znów stało się tak samo, na dodatek w obu setach Estonka wygrała po dwa gemy.