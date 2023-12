Wielki powrót na kort rywalki Igi Świątek. Zagra już za mniej niż miesiąc

Na powrót Raducanu kibice czekają już od dłuższego czasu. Brytyjska tenisistka zaskoczyła cały świat w 2021 roku, gdy niespodziewanie wygrała US Open , choć przystąpiła do niego jako kwalifikantka zajmująca wówczas 150. miejsce w rankingu WTA. Od tamtej pory w karierze Raducanu zmieniło się wiele - choć w rankingu zdołała wejść najwyżej na koniec czołowej dziesiątki , zyskała bardzo dużą popularność.

Początki poważniejszych problemów zdrowotnych Raducanu sięgają styczniowego turnieju w Auckland. I właśnie tam zwyciężczyni US Open planuje swój powrót, co zostało już oficjalnie ogłoszone. Z uwagi na odległe miejsce w rankingu tenisistka nie miałaby szans na grę w WTA 250, jednak organizatorzy postanowili przyznać jej "dziką kartę" .

W dalszej kolejności Raducanu chce zagrać w Australian Open, do którego zgłosiła się z zamrożonym rankingiem ze 103. miejsca, co jednak raczej nie wystarczy jej do miejsca w głównej drabince. Brytyjka w Melbourne będzie więc musiała grać od kwalifikacji, chyba że i tam dostanie "dziką kartę" od razu do I rundy, co jednak przy rozdaniu pierwszej puli nominacji nie nastąpiło.