Wielki powrót Jerzego Janowicza. Taka wygrana może imponować!

Andrzej Grupa Tenis

W poniedziałek minęło 2,5 roku od ostatniego zwycięskiego meczu Jerzego Janowicza poza Polską. A we wtorek, w challengerze u Rafaela Nadala na Mallorce, "Jerzyk" pewnie pokonał Austriaka Sebastiana Ofnera, który jeszcze w piątek grał w półfinale kwalifikacji do US Open. Odpadł za to Kacper Żuk, zresztą po dramatycznym tie-breaku w trzecim secie i zmarnowanych meczbolach.

Zdjęcie Jerzy Janowicz / AFP