Wielki powrót i triumf Alcaraza, Niemiec odarty z marzeń. Bolesna wiadomość dla Djokovicia

Pojedynek o tytuł męskiego Roland Garros stał pod znakiem ogromnej stawki z obu stron. Carlos Alcaraz walczył o wielkoszlemową koronę, czyli skompletowanie tytułów na każdej z nawierzchni. Do trofeów za US Open 2022 oraz Wimbledon 2023 mógł teraz dołożyć wygraną także na korcie ziemnym. Po drugiej stronie siatki stał jednak rywal, który zatrzymał Hiszpana w paryskim ćwierćfinale przed dwoma laty . Tuż po tamtym starciu Alexander Zverev doświadczył bardzo przykrego zdarzenia, które zahamowało jego rozwój. W półfinale z Rafaelem Nadalem doznał paskudnej kontuzji i nie dokończył rywalizacji.

Rok temu Niemiec ponownie zameldował się w półfinale, ale trzeci raz z rzędu zakończył zmagania na tym etapie. Teraz w końcu przebrnął tę fazę i znalazł się w decydującym starciu o tytuł. Dla 27-latka był to dopiero drugi wielkoszlemowy finał . Poprzedni przegrał w bolesny sposób z Dominikiem Thiem, podczas US Open w 2020 roku. Po blisko czterech latach od tamtego zdarzenia mistrz olimpijski z Tokio dostał kolejną okazję na spełnienie marzenia o trofeum w jednej z czterech najważniejszych imprez sezonu.

Pięć setów w męskim finale Roland Garros. Zaskakujące zwroty akcji w meczu Zverev - Alcaraz

Na początku drugiej partii aktualny mistrz Wimbledonu zaczął od prowadzenia 40-0, ale mimo to wplątał się w kłopoty. Zverev doprowadził do równowagi, miał swoje szanse na przełamanie. Hiszpanowi udało się jednak oddalić zagrożenie, obronić break pointy i wyjść na 1:0. Widać było jednak, że Niemiec powoli łapie rytm, grał coraz lepiej przy własnym podaniu, dodatkowo przyspieszał z forehandu i zmniejszył liczbę błędów. Od stanu 2:1 dla Carlosa gemy wędrowały wyłącznie na konto Alexandra. Łącznie zdobył ich aż pięć z rzędu i wyrównał stan rywalizacji.

Od stanu 5:2 30-15 z perspektywy 21-latka doszło jednak do niesamowitego zwrotu akcji . Najpierw Zverev doprowadził do wyrównania na 5:5, a potem poszedł za ciosem i serwował po zwycięstwo w trzeciej partii. Miał setbola, ale mimo to Alcaraz zdołał przedłużyć jeszcze swoje nadzieje, wywalczył nawet break pointa na wagę tie-breaka. Ostatnie trzy akcje seta skończyły się jednak po myśli Niemca.

Carlitos świetnie zareagował na to, co wydarzyło się pod koniec trzeciej partii, a z kolei Alexander wręcz przeciwnie - mocno przygasł. Szybko zrobiło się 4:0 dla Hiszpana. Po chwili Niemiec odrobił stratę jednego breaka, a potem... Alcaraz poprosił o pomoc fizjoterapeuty, co wskazywało na drobne dolegliwości fizyczne. Mimo problemów, oba gemy po powrocie na kort trafiły jednak na konto 21-latka i tym samym doszło do piątego seta.