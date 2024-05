Wielki powrót i pokaz siły w trzecim secie. Zmora Sabalenki już na nią czeka

Dajana Jastremska w drugiej rundzie turnieju WTA w Rzymie nie miała łatwego zadania. Mierzyła się bowiem z Laurą Siegemund , która w tym roku potrafiła pokonać np. Beatriz Haddad Maię . To właśnie Niemka była finałową rywalką Igi Świątek na turnieju WTA w Warszawie w 2023 roku.

W drugim secie walka była niesamowita. Doszło aż do siedmiu przełamań, w tym czterech na korzyść Dajany Jastremskiej. W dziesiątym gemie przy stanie 5:4 Ukrainka jedną nogą była już za burtą, ale obroniła dwie piłki meczowe, a następnie wygrała tego gema. To był prawdziwy pokaz charakteru ze strony Jastremskiej, tym bardziej że to jej rywalka podawała. W tym momencie zyskała psychologiczną przewagę, którą wykorzystała w ostatnim secie.