Dunka swoją klasę pokazał w wielkoszlemowym US Open w Nowym Jorku, gdzie doszła aż do czwartej rundy, po drodze pokonując m.in. rozstawioną Czeszkę Petrę Kvitovą . Zatrzymała ją dopiero Amerykanka Cori Gauff , która triumfowała w tym turnieju.

To byłe ostatni występ Wozniacki w 2023 roku, a do gry wróciła w tym sezonie. Do tej pory najlepszy wynik osiągnęła w Indian Wells, czyli imprezie rangi 1000, gdzie też doszła do ćwierćfinału, a tam poddała spotkanie z Polką Igą Świątek, przegrywając 4:6, 0:1.