Wielki pech Linette na Wimbledonie. Fatum ciąży nad Polką, znowu to samo

Magda Linette nie miała szczęścia co do swojego występu w singlu na Wimbledonie 2024 - poznanianka odpadła już po swoim pierwszym meczu, przegranym z Eleną Switoliną, którego do tego... nie można było spokojnie przeprowadzić ze względu na złe warunki pogodowe w Londynie. 5 lipca Polka ma tymczasem rozegrać swoją drugą potyczkę w deblu, a w Anglii znów pojawiły się wielkie problemy w tym kontekście.