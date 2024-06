Wielki opór Polaka, pogromca Hurkacza z finału w opałach. Sędzia nie miał wyboru

ATP 872 - takie dane widnieją teraz przy nazwisku 32-letniego Hiszpana, niedawno jeszcze gwiazdy męskiego touru z pierwszego szeregu. To przecież dwukrotny półfinalista US Open, dwukrotny ćwierćfinalista Rolanda Garrosa, ale i brązowy medalista olimpijski z Tokio. Wtedy "zabrał" medal wielkiemu Novakowi Djokoviciowi , pokonał go w tzw. małym finale, bo taki odbywa się na igrzyskach.

Jeszcze na początku zeszłego roku był 15. rakietą świata , w lutym, podczas turnieju w Rotterdamie, doznał kontuzji łokcia. I w sumie można powiedzieć, że stracił 16 miesięcy, bo trudno tu wliczać do jakiejś aktywności dwa jesienne challengery w Maladze i Alicante. Wrócił do gry dopiero kilka tygodni temu, w Paryżu. French Open nie dało mu jednak takiej radości jak dawniej, przegrał już pierwsze starcie z Mariano Navone .

Co ich łączy? Argentyńczyk wygrał challenger Enea Poznań Open rok temu , Carreño-Busta zaś w 2015 roku, gdy jego nazwisko było już znane w tourze. Teraz wrócił do stolicy Wielkopolski, dostał tu dziką kartę od organizatorów, a w jego grze widać olbrzymią jakość. Szwankować jednak może przygotowanie fizyczne.

Świetne spotkanie Kamila Majchrzaka z Pablo Carreño-Bustą. Sędzia je przerwał, nie miał wyboru

Na kortach Parku Tenisowego Olimpia 32-latek dotarł już do drugiej rundy, tu trafił na Kamila Majchrzaka . Piotrkowianin miał niemal tak samo długą przerwę jak Carreño-Busta, ale wynikała ona z zawieszenia przez ITIA po pozytywnych wynikach testów antydopingowych. Majchrzak gra już szósty miesiąc, zrobił kolosalny postęp, w przyszłym tygodniu niemal na pewno znów będzie wśród dwustu najlepszych graczy świata. Do Poznania przyleciał opromieniony sukcesem w większym turnieju w Bratysławie , z Hiszpanem toczył świetny bój.

Zanim jednak sędzia ze Szwajcarii przerwał to spotkanie, rozegrali dziewięć gemów. Carreño-Busta imponował sytuacyjnymi minięciami, potrafił zagrać idealny skrót, ale i Majchrzak miał pomysł na to spotkanie. Kilka razy wychodził z opresji, obaj przełamali swoje serwisy po razie, mecz został przerwany przy stanie 5:4 dla Polaka.

Maksa Kaśnikowski w ćwierćfinale trzeciego z rzędu challengera. W Poznaniu nie przegrał seta

W ćwierćfinale jest za to Maks Kaśnikowski, który rywalizuje w Majchrzakiem o miano polskiej rakiety numer dwa. W zeszłym tygodniu tę pozycję stracił, ale jest o mały krok od znacznie większego celu, wywalczenia prawa gry w eliminacjach US Open. W środę pokonał w drugiej rundzie Enea Poznań Open Włocha Giovanniego Fonio, dokładnie w takim samym stosunku, jak w poniedziałek weterana Alberta Ramosa-Viñolasa: 6:3, 7:6. Różnica była tylko taka, że Hiszpan mógł w tie-breaku drugiego seta całkowicie zmienić sytuację, zdenerwowany Włoch zaś przegrał go do zera. Chwilę wcześniej dostał od arbitra ostrzeżenie, bo wściekły po stracie gema posłał piłkę daleko poza trybuny.