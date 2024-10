Wielki kryzys rywalki Świątek. Kolejna klęska, tak źle nie było nigdy

W nocy z 14 na 15 października Bianca Andreescu poniosła porażkę z Greet Minnen podczas turnieju WTA 250 w Osace, znanym jako Japan Open. W tej historii nie byłoby nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że reprezentantka Kanady właśnie zanotowała osobisty antyrekord nie mogąc wygrać od pięciu meczów. To o tyle znamienne, że jeszcze kilka miesięcy temu na zawodach podobnej do zmagań w Osace rangi potrafiła dojść nawet do finału...