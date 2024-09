Wielki hit w Pekinie stał się faktem. Arynie Sabalence ubędzie groźna rywalka

Pogoda trochę pokrzyżowała plany organizatorom turnieju WTA 1000 w Pekinie. Poniedziałkowe mecze trzeciej rundy zostały opóźnione z powodu opadów deszczu, nie przeszkodziło to jednak Naomi Osace. Czterokrotna triumfatorka imprez wielkoszlemowych, która wraca do grania po urodzeniu dziecka, potrzebowała zaledwie 77 minut, by poradzić sobie z Amerykanką Katie Volynets. Teraz czeka ją starcie z inną reprezentantką tego kraju - Coco Gauff.