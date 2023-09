Wielki gest kapitana reprezentacji Polski. Będzie wielki powrót

Zanieczyszczony suplement diety

Stanęli za mną murem. Wszyscy mnie wsparli. Nikt nie wierzył, że mógłbym cokolwiek świadomie zrobić, by oszukiwać. Wszyscy mnie znają, moją etykę, moje podejście do pracy i sportu.

Miał wszystkie niezbędne dowody w ręku - saszetki z suplementami diety, które okazały się zanieczyszczone. Wysłał je do niezależnych laboratoriów. Wyniki analiz przyznały mu rację - zakazana substancja dostała się do jego organizmu bez jego wiedzy. Nie było mowy o oszustwie.

Wyrok za niewinność

Oznacza to, że 27-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wróci do gry w styczniu. Będzie zaczynał od zera, bez rankingu, najpierw od turniejów najniższej rangi - ITF-ów, być może będzie dostawał gdzieniegdzie "dzikie karty" do challengerów. - Nikomu się nigdzie nie naraziłem - mówi.

Wielkie wzmocnienie reprezentacji Polski

Był w stałym kontakcie m.in. z Mariuszem Fyrstenbergiem, kapitanem daviscupowej reprezentacji Polski. Znakomity przed laty deblista, dziś świetny trener, był jednym z tych, który wierzył w niewinność polskiego tenisisty. W sobotę w Kozerkach, po meczu Polski z Barbadosem zapowiedział, że będzie nadal wspierał Majchrzaka i jeżeli jego forma sportowa na to pozwoli, powoła go do kadry na przyszłoroczny mecz o awans do Grupy Światowej I.