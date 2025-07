Wielki finał ze Świątek, a później dramat. To koniec, gwiazda ogłosiła oficjalnie

Zmiana trenera oraz powrót do zdrowia mogą pozwolić Muchovej powrócić do czołówki rankingu WTA.

Czeszka osiągnęła sukcesy w 2023 roku, docierając do finału Roland Garros i półfinału US Open, ale 2024 rok przyniósł jej poważną kontuzję nadgarstka.

W 2023 roku Karolina Muchova w bardzo ładnym stylu wskoczyła do czołówki światowego tenisa . Czeszka awansowała do wielkiego finału Rolanda Garrosa, gdzie musiała uznać wyższość Igi Świątek . Polka była wtedy absolutną dominatorką paryskich kortów i nikt nie mógł się z nią na nich równać. Muchova również musiała odbić się od niej jak od ściany.

W tym samym roku Czeszka dostała się do półfinału US Open. Tam lepsza od niej okazała się późniejsza triumfatorka turnieju - Coco Gauff. Dzięki bardzo dobrym występom Karolina Mucho va awansowała na ósme miejsce w rankingu WTA.

W 2024 roku Karolina Muchova ponownie dostała się do półfinału US Open, warto wspomnieć również o tym, że była finalistką "tysięcznika" w Pekinie, gdzie znów pokonała ją Coco Gauff.

Rok 2024 był już jednak naznaczony poważną kontuzją nadgarstka, przez którą Karolina Muchova musiała przejść operację. Z powodu tego urazu Czeszka musiała wycofać się z wielu turniejów i do dziś nie odzyskała dawnej formy. Z Wimbledonem pożegnała się już po pierwszej rundzie i porażce z Xinyu Wang.

- Dziękuję trenerze, co to była za podróż! Jestem wdzięczna za wszystko, co przeżyliśmy na korcie i poza nim. Czas na otwarcie nowego rozdziału! - ogłasza Karolina Muchova.