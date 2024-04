Wielki dzień przed Magdą Linette. Polka chce wyrównać rachunki

W niedzielę 21 kwietnia Magda Linette zagra w finale turnieju WTA w Rouen, w którym jej rywalką będzie Amerykanka Sloane Stephens. Dla Polki to bardzo niewygodna rywalka, z którą ma jednak sporo rachunków do wyrównania. I nadarza się znakomita okazja, by zrewanżować się amerykańskiej tenisistce za przykrą serię porażek z przeszłości.