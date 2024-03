Wielki dramat rywalki Świątek. To już pewne, nie wystąpi na IO w Paryżu

Ostatnie dwa dla Simony Halep to prawdziwe piekło. Najpierw Rumunka została zawieszona przez Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa, a gdy powróciła po dwóch latach, przegrała od razu pierwsze spotkanie z Paulą Badosą. To jednak nie koniec, powracająca tenisistka nie dość, że musiała zrezygnować z udziału w meczach rumuńskiej kadry w Billie Jean King, to jeszcze okazało się, że na pewno nie zagra na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.